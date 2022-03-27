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ضابط إسرائيلي: القوات المدعومة من إيران تنسحب من سوريا بعد ضرباتنا

الجمعة 16 سبتمبر 2022 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط إسرائيلي: القوات المدعومة من إيران تنسحب من سوريا بعد ضرباتنا



القدس المحتلة/سما/

قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في سوريا بدأت بالانسحاب بعد سلسلة من الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الضابط كشف أن الجيش الإسرائيلي حدد أن الفصائل المدعومة إيرانيا بدأت في الانسحاب من المنطقة "نتيجة لضربات الجيش الإسرائيلي". ولم تكشف الصحيفة عن اسم الضابط الذي أدلى بهذه التصريحات. 

وذكرت الصحيفة أن "الغارات الجوية الأخيرة المنسوبة إلى إسرائيل عطلت العمليات في مطاري حلب ودمشق، في محاولة لوقف شحنات الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا"، مشيرة إلى "غارات جوية أخرى في الآونة الأخيرة ألقت سوريا باللوم فيها على إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا سوريا تحول إلى مصنع أسلحة في مصياف".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم أيضا شحنات أسلحة يعتقد أنها متجهة إلى تلك الجماعات، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل أنظمة الدفاع الجوي السورية بشكل متكرر. ووقعت أحدث غارة جوية إسرائيلية تم الإبلاغ عنها يوم الأربعاء الماضي، أدى إلى تضرر مطار حلب الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

#اسرائيل #ايران #حزب الله

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