عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

محافظات/سما/

أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، في مدن الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية بالخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأفادت مصادر طبية بأن مواطنًا أصيب بقنبلية صوتية، و15 إصابة بالغاز في قرية بيت دجن.

وأصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني، بينهم طفل، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت بدعوة من حركة فتح نصرة للاسير المريض ناصر ابو حميد الذي يعاني سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وأصيب أيضا 3 مواطنين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المــواجــهات مع الاحتلال عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد اعتراض الاحتلال جنازةً بالمكان.