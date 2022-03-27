أبرز عناوين الصحف الفلسطينية والإسرائيلية

رام الله/القدس المحتلة/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، استشهاد الفتى عدي صلاح (17 عاما) وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، أحدهم بحالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر دان غرب جنين.

كما عنونت الصحف، تأكيد اللجنة التنفيذية دعمها لتوجه الرئيس محمود عباس وخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة لتوجيه الأسير المريض ناصر أبو حميد رسالة لشعبنا من خلال عائلته، أكد فيها أنه يودع شعبا بطلًا ليلتحق بقافلة شهداء فلسطين.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- رصاص الاحتلال يلاحق فتيان فلسطين .. استشهاد الفتى عدي صلاح في كفر دان

- "التنفيذية" تؤكد دعمها لتوجه الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة

- الرئيس يعزي العاهل الأردني بضحايا انهيار عمارة في عمان

- نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين "نجمة الصداقة"

- الرئاسة: التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعنا أمام مفترق طرق

- الضحية ما زالت تنادي "كل هذا الليل لي"

- التوافق بين "المالية" والقطاع الخاص على مشروع قانون "القيمة المضافة"

- مؤسسات المجتمع المدني تدعو الرئيس إلى وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتوفير الحماية الدولية لشعبنا

- الأسير أبو حميد: أودع شعبا بطلا حتى التحق بقافلة شهداء فلسطين

"الأيام":

- اللجنة التنفيذية للمنظمة تؤكد دعمها لتوجه الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة

- جنود الاحتلال يعدمون فتى في كفر دان خلال عملية اقتحام واسعة النطاق للقرية

- إصابة طلبة خلال استهداف ثلاث مدارس وإخطارات بهدم منزلين في قرية الولجة

- قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا

- أبو حميد: "أودع الشعب البطل العظيم لألتحق بقافلة شهدائه"

- مندوب فلسطين يسلم رسالة عائلة أبو حميد لغوتيريس

- المتطرف غليك ينتهك حرمة مقبرة في القدس وينفخ بـ "البوق"

- الرئيس التشيلي يرفض تسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي

"القدس":

- استشهاد فتى وإصابات في كفر دان

- "التنفيذية" تؤكد دعمها لتوجه الرئيس وخطابه في الأمم المتحدة

- ناصر أبو حميد: أودع شعب فلسطين البطل وأشعر بالسعادة لقرب لقائي بالشهداء

- منصور يسلم رسالة من عائلة أبو حميد الى غوتيريش

- المصادقة على بناء 950 وحدة استيطانية بالقدس

- إخطار 5 منشآت صناعية واقتحام واستهداف 3 مدارس بالضفة

- 214 مستوطنًا وعناصر أمنية يقتحمون الأقصى

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فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

"يديعوت أحرونوت":

- إقامة حكومة مع الحريديم": العلاقات معهم جيدة وهم لا يريدون انتخابات إضافية

- الدراما في اللحظات الأخيرة من تقديم القوائم: دراما في القائمة المشتركة (انفصال التجمع عن المشتركة في اللحظة الأخيرة) وباقي الأحزاب قدمت قوائمها

- موقع يش عتيد باللغة الروسية: الليكود حزب شرقي

- سيما كدمون تكتب: للبيع، لا يهم نتنياهو أي شي سوى الأحزاب الدينية ومن أجل مصلحته فقط

"معاريف":

- مع إغلاق القوائم: استطلاع معاريف "كتلة نتنياهو تضعف بمقعدين وكتلة لبيد ترتفع بمقعدين وحزب العمل يرتفع"

- الليكود 31 مقعدا، يش عتيد 25، حزب العمل 5، ميرتس 5، المعسكر الرسمي برئاسة غانتس 12، الصهيونية الدينية 11 بدل 13 في الاستطلاع الأخير، شاس 8، الحريديم 7، المشتركة (قبل انسحاب التجمع) 6 مقاعد، إسرائيل بيتنا 6، الموحدة 4

- كتلة لبيد ولأول مرة 57 مقعدا وكتلة نتنياهو 57 والقائمة المشتركة 6 مقاعد

- بن كسبيت يكتب: التهديد لمستقبل إسرائيل داخلي

- "رئيس تشيلي يرفض تسلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد بسبب العدوان على غزة"

"هآرتس":

- يوسي فرتر المحلل السياسي يكتب: انتحار التجمع وفجأة نتنياهو سيحصل على 63 مقعدا

- تفكيك المشتركة: الجبهة والعربية للتغيير معا وانسحاب التجمع

- مصادر في إسرائيل: تشيلي ترفض استلام أوراق السفير الإسرائيلي بسبب التصعيد في الضفة

- إصابة مستوطن بإطلاق النار واعتقالات في صفوف الفلسطينيين

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