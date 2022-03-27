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60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 16 سبتمبر 2022 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

دّى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأنّ 60 ألف مصلٍّ من القدس والضفة الغربية وداخل أراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.

وذكرت مراسلتنا أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، نصرة له بعد النفخ بالبوق في باحاته من قبل المتطرف غليك قبل أيام.

يُشار إلى أن العديد من الدعوات صدرت من هيئات مقدسية، لشد الرحال وأداء الصلاة في المسجد الأقصى اليوم الجمعة؛ لإفشال مخططات المستوطنين الهادفة إلى تقسيمه وتهويده.

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#صلاة الجمعة #المسجد الاقصى

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