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المغرب : عروض مسرحية إسرائيلية لأول مرة

الجمعة 16 سبتمبر 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب : عروض مسرحية إسرائيلية لأول مرة



القدس المحتلة / سما /

قدمت فرق مسرحية من إسرائيل عروضا في مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.


وبحسب الموقع الرسمي لمسرح محمد الخامس، فإن هذه العروض "انطلقت أمس الأربعاء، وتمتد 3 أيام".

وأضاف الموقع أن هذه الخطوة "تأتي في إطار المنتدى الدولي للتعاون الثقافي المغربي الإفريقي والمجموعة الثقافية "الرباط- يافا" لأول مرة في المغرب، من أجل تقديم مسرح يافا العربي العبري".

وأشار إلى أن العروض المسرحية التي قدمتها الفرق الإسرائيلية هي "أم كلثوم، وفريد الأطرش، وبابا عجينا".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.

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