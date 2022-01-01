  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ارتفاع حصيلة وفيات المبنى المنهار في عمّان إلى 13

الجمعة 16 سبتمبر 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة وفيات المبنى المنهار في عمّان إلى 13



وكالات

 ارتفعت حصيلة وفيات المبنى المنهار في منطقة اللويبدة في العاصمة الأدرنية عمان، الجمعة، إلى 13 وفاة، بعد وصول رجال الإنقاذ إلى 3 جثث تحت الأنقاض.

وقالت مديرية الأمن العام الأردني في بيان صحفي إن حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات.

وأعلنت المديرية أن فرق الإنقاذ تتمكن الآن من إجلاء جثة ثالثة تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 13 وفاة و10 إصابات.

وأكد مدير العمليات والتدريب في الدفاع المدني العقيد فراس أبو السندس، الجمعة، أنه يصعب إعطاء وقت انتهاء لعملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار، كونها عملية إنقاذ وليست إزالة ركام، وبها صعوبات فنية.

وأضاف، خلال وجوده أمام المبنى المنهار في اللويبدة، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن العملية تجري بحذر.

كما أعلنت مديرية الأمن العام فجر الجمعة، عن نقل 3 أُسر من السكان المحيطين للمبنى المنهار في اللويبدة احترازياً إلى مسكن آخر ولحين انتهاء أعمال الإنقاذ في المكان.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن عملية نقل الأسر نفذت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

الأكثر قراءة اليوم

بسبب شهيد جنين .. رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد

5 أشياء قالها ملك بريطانيا الجديد عن الإسلام والمسلمين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل

كتاب إسرائيلي: شارون خطّط بـ1982 احتلال دمشق وآمن بأنّ طرد عرفات سيفتح الباب لضمّ الضفّة

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..

الأخبار الرئيسية

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات بالضفة

تقديرات إسرائيلية : جهود واشنطن لتعزيز السلطة قد تؤخر انهيارها

83616

معاريف : مناقشات لإمكانية شن عملية عسكرية في جنين

صحيفة : هكذا أعادت حماس علاقتها مع سوريا بعد سنوات من القطيعة

qf1bU

بسبب شهيد جنين .. رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية