ارتفاع حصيلة وفيات المبنى المنهار في عمّان إلى 13

وكالات

ارتفعت حصيلة وفيات المبنى المنهار في منطقة اللويبدة في العاصمة الأدرنية عمان، الجمعة، إلى 13 وفاة، بعد وصول رجال الإنقاذ إلى 3 جثث تحت الأنقاض.

وقالت مديرية الأمن العام الأردني في بيان صحفي إن حصيلة ما تم التعامل معه في الحادثة 13 وفاة و10 إصابات.

وأعلنت المديرية أن فرق الإنقاذ تتمكن الآن من إجلاء جثة ثالثة تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 13 وفاة و10 إصابات.

وأكد مدير العمليات والتدريب في الدفاع المدني العقيد فراس أبو السندس، الجمعة، أنه يصعب إعطاء وقت انتهاء لعملية الإنقاذ داخل مبنى اللويبدة المنهار، كونها عملية إنقاذ وليست إزالة ركام، وبها صعوبات فنية.

وأضاف، خلال وجوده أمام المبنى المنهار في اللويبدة، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن العملية تجري بحذر.

كما أعلنت مديرية الأمن العام فجر الجمعة، عن نقل 3 أُسر من السكان المحيطين للمبنى المنهار في اللويبدة احترازياً إلى مسكن آخر ولحين انتهاء أعمال الإنقاذ في المكان.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إن عملية نقل الأسر نفذت بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.