أمير قطر: أسباب الربيع العربي ما زالت قائمة و هذا ما قاله عن “الإخوان” والتطبيع

وكالات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مقابلة مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، الأربعاء، إن أسباب الربيع العربي ما زالت قائمة وإن بلاده لا تربطها صلات بجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف الشيخ تميم، للصحيفة، إن دول العالم العربي يمكن أن تشهد أحداثًا مماثلة لتلك التي شهدتها الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي هزت المنطقة في عام 2011.

جاءت المقابلةبعد استضافة الأمير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدوحة، وهو المتهم بقيادة ثورة مضادة في عام 2013 كان ينظر إليها على أنها نهاية للربيع العربي في بلاده.

وقال الأمير تميم: “الأسباب الجذرية للربيع العربي لا تزال قائمة للأسف”. “الفقر والبطالة والخريجين العاطلين عن العمل .. هل حللنا هذه المشاكل؟ لا ، على العكس ، لقد تفاقمت. إذا لم نعالجها ، فإن الأحداث التي تسببوا فيها قد تتكرر”.

شهدت الأحداث التي بدأت في عام 2011 احتجاج ملايين الشباب في دول مثل مصر وتونس وسوريا وليبيا ، من بين دول أخرى ، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والوظائف والإصلاح السياسي.

في غضون ذلك ، قال الأمير إن بلاده لا تستضيف أيًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر.

في عام 2017، اندلعت الأزمة الخليجية، حيث قطعت السعودية ومصر والإمارات علاقاتها مع قطر، قبل استئنافها في عام 2021. وكان أحد أسباب الخلاف هو دعم الدوحة المزعوم للإخوان المسلمين.

ظلت الدوحة مصرة على أنها لم تدعم أبدًا جماعة الإخوان، التي صعدت لفترة وجيزة إلى السلطة في مصر عام 2012 قبل أن يطيح السيسي بمحمد مرسي في انقلاب بعد عام واحد.

وقال: “لا توجد مثل هذه الروابط. لا يوجد أعضاء نشطون في جماعة الإخوان المسلمين أو المنظمات ذات الصلة هنا في قطر”.

وأضاف “نحن دولة منفتحة ، كثير من الناس ذوي الآراء والأفكار المختلفة يأتون ويذهبون. لكننا دولة ولسنا حزبا. نتعامل مع دول وحكوماتها الشرعية وليس مع منظمات سياسية”.

السياسة الخارجية

وحول السياسة الخارجية قال الشيخ تميم إن بلاده لا تزال حليفا للولايات المتحدة وأنها لعبت دورا في التوسط في المحادثات بين واشنطن وقادة طالبان في أفغانستان.

وقال عن خطر اندلاع حرب باردة جديدة: “لا نريد أن نرى العالم مستقطبًا بين قوتين عظميين؛ سيكون ذلك خطيرًا للغاية”.

وتابع: “لكن بصراحة، لا أعتقد أن هذا هو الحال في الوقت الحالي ، وآمل ألا يحدث. بلدنا حليف رئيسي للولايات المتحدة والغرب بشكل عام، لكن مستوردنا الرئيسي للغاز الطبيعي المسال هو الصين “، معربًا عن أمله في حل التوترات بين الصين والولايات المتحدة من خلال الوسائل الدبلوماسية.

من ناحية أخرى، قال تميم إن قطر تود أن ترى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يصل إلى حل سلمي.

وقال إن “القضية الأهم هي القضية الفلسطينية. طالما لم يتم حلها، فإن المنطقة للأسف لن تكون في سلام”.

وقال تميم إن الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل لها الحق في ذلك.

“ولكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟” سأل الامير تميم.

واضاف: “حقا هل الامور طبيعية في اسرائيل؟ لا. لا تزال هناك اراض عربية محتلة ولاجئون لم يتمكنوا من العودة الى ديارهم منذ اكثر من 70 عاما ومسلمون ومسيحيون يعيشون تحت الحصار في غزة”.

وقال “يجب أن يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنباً إلى جنب بسلام. للأسف نحن بعيدون عن ذلك”، مجدداً دعمه لحل الدولتين.

وقال الأمير تميم عن استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022: “نحن أول دولة عربية تنظم مثل هذا الحدث العالمي. إنه أمر مهم جدا للشباب وخاصة في العالم العربي”.