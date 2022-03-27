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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 16 سبتمبر 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية، صباح اليوم الجمعة، إحصائية عمل الوزارة بمعابر قطاع غزة ليوم أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة بأن معبر كرم أبو سالم التجاري، تم فيه استيراد (289) شاحنة، وتصدير (27) شاحنة، أما معبر رفح التجاري تم استيراد (252) شاحنة، وتصدير أربع شاحنات.

وفيما يتعلق بكميات البترول الواردة، ذكرت الوزارة أنه تم استيراد (20) شاحنات سولار استيراد (6) شاحنات بنزين استيراد (25) شاحنة غاز، وادخال (17) شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء.

ونوهت إلى أنه تم إتمام إجراءات مغادرة (626) مسافر واتمام الإجراءات الجمركية لعدد (608) مسافر قادمين من الجانب المصري.

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