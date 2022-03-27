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الشعبية: الحرب المسعورة على الحركة الطلابية لن تطفئ جذوة المقاومة المشتعلة في الضفة

الجمعة 16 سبتمبر 2022 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: الحرب المسعورة على الحركة الطلابية لن تطفئ جذوة المقاومة المشتعلة في الضفة



رام الله / سما /

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على اعتقال العشرات من أعضاء القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي في جامعة بيرزيت، يأتي في إطار الحرب المسعورة التي يشنها الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة، وخصوصًا الحركة الطلابية، بعد تصاعد العمل المقاوم.


وقالت الجبهة في بيان لها، إن "العدوان الصهيوني الشامل على الوجود الفلسطيني في الضفة، واستهدافه الواضح للحركة الطلابية لن يطفئ جذوة المقاومة المشتعلة فيها، كما لن يستطيع أن يقتل إرادة الإصرار والعزيمة في نفوس هؤلاء الطلبة الذين يتعرضوا على الدوام لكل أشكال الملاحقة والاعتقال والتعذيب".


واعتبرت الجبهة بأن إقدام الاحتلال على اعتقال الطلبة وتحويلهم للتحقيق، كما حملات الاعتقال الواسعة لأبناء الشعب الفلسطيني وتحويل العشرات منهم للاعتقال الإداري، والاقتحامات المتواصلة للمدن والمخيمات الفلسطينية والاستمرار بسياسة القتل خاصة الأطفال، واستهداف مؤسسات العملي الأهلي، جميعها تؤكد على طبيعة الاحتلال الاجرامية، وتخبطه وفشله في إيقاف الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة. كما جاء في نص بيانها.

وأضافت: إن "عملية الجلمة البطولية تثبت مجددًا نجاعة العنف الثوري المسلح للرد على جرائم الاحتلال، كما تؤكد ضرورة أن تحسم أجهزة أمن السلطة خياراتها بالتصدي للعدوان والدفاع عن أبناء شعبنا، كما فعل الشهيدين البطلين عبد الرحمن وأحمد عابد".


وأكدت على ضرورة التكاتف الميداني والاسنادي مع أهالي الضفة المحتلة في مواجهة الحرب المسعورة التي يتعرضون لها، تجسيدًا لخيار وحدة الأرض والفعل والشعب.

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