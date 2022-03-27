معاريف : مناقشات لإمكانية شن عملية عسكرية في جنين

القدس المحتلة / سما /

قال المراسل العسكري تال ليف رام إن قادة الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي يناقشون إمكانية شن عملية عسكرية في مدينة جنين وشمال الضفة الغربية، في ظل عجز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للسيطرة على الوضع الأمني في الضفة.



وأضاف تال ليف خلال مقال له على موقع "صحيفة معاريف" اليوم الجمعة أن الخطط والرغبة لدى الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية قصيرة هدفها الرئيسي زيادة الردع في منطقة جنين، ولكن لدى المؤسسة الأمنية مواقف مختلفة فيما يتعلق بفعالية مثل هذه العمليات، وإذا ماكانت تساعد على تحسين الوضع الأمني أو تصعيده.



وأشار إلى أنه طالما استمرت موجة العمليات فإن العملية العسكرية في جنين تقترب، وسيكون الضغط العام وموعد الانتخابات الذي يقترب تأثير كبير، وستكون المؤسسة الأمنية مطالبة بتقديم تقييم موضوعي للفعالية التشغيلية للعملية العسكرية، وأن تكون أهدافها واضحة، وتشمل عدد كاف من الأهداف "الإرهابية"، وما إذا كانت العملية ستنجح بتنفيذها في مناطق أخرى بالضفة الغربية.



وأضاف أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُقدر بأنه يمكن تحقيق أهداف عملياتية من خلال استمرار عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية، واستمرار حملة الاعتقالات الليلية، دون الانجرار في الوقت الحالي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة.