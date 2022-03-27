  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل مطاردة منفذ "عملية كرمل" جنوب الخليل

الجمعة 16 سبتمبر 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل مطاردة منفذ "عملية كرمل" جنوب الخليل



رام الله / سما /

تواصل أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مطاردة منفذ عملية إطلاق النار في مستوطنة "كرمل" جنوبي الضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الخميس، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح "متوسطة الخطورة".

وسيّر جيش الاحتلال قوات كبيرة في عمليات تمشيط للمنطقة المحيطة بمستوطنة "كرمل" وبلدات جنوب الخليل، وشن حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة شملت 17 فلسطينيا، بحسب ما أعلن في بيان.

وقال الاحتلال إن قواته بمشاركة الشاباك وقوات "حرس الحدود" الشرطية، نفذت مهمات عملياتية في عدة مواقع في الضفة الغربية، بما في ذلك في قريتي سيلة الحارثية في محافظة جنين وصيدا في محافظة طولكرم.

وقال الاحتلال إن عملية إطلاق النار التي استهدفت معهدا لتعليم التوراة في المستوطنة الحريدية الواقعة في أقصى جنوب الضفة، نفذت من على بعد مئات الأمتار من المستوطنة؛ علما بأن التقارير الأولية التي صدرت عقب العملية أشارت إلى اقتحام المستوطنة وتنفيذ العملية من داخلها.

شملت حملة الاعتقالات مواطنين فلسطينيين من بلدتي بيتا واللبن الشرقية جنوب نابلس، بالإضافة إلى السيلة الحارثية وجبع وكفر راعي في محافظة جنين؛ فيما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات: زبوبا، رمانة، تعنك، السيلة الحارثية، واليامون.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة، توترا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، حيث تتكرر عمليات إطلاق النار من قبل الفلسطينيين على قوات الاحتلال الإسرائيلي، ردا على الاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات الفلسطينية وحملات الاعتقالات الواسعة في الضفة.

وفي هذا السياق، قال وزير الأمن الاسرائيلي، بيني غانتس، أمس الخميس، إن الواقع في الضفة الغربية بات "أكثر تعقيدا من الماضي"، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمعهد "سياسة مكافحة الإرهاب" الذي تنظمه جامعة "رايخمان" في هرتسليا.

وقال غانتس إن "كل الساحات نشطة وحساسة، ويمكن أن يحدث شيء ما، في كل منها في الصباح، أو في فترة ما بعد الظهر، ويجب الحفاظ على هذه اليقظة". وشدد على أن "الواقع في الضفة الغربية بات أكثر تعقيدا، ورأينا ذلك في الأشهر الأخيرة".

الأكثر قراءة اليوم

بسبب شهيد جنين .. رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد

5 أشياء قالها ملك بريطانيا الجديد عن الإسلام والمسلمين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل

كتاب إسرائيلي: شارون خطّط بـ1982 احتلال دمشق وآمن بأنّ طرد عرفات سيفتح الباب لضمّ الضفّة

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..

الأخبار الرئيسية

20220327210955reup-2022-03-27t204527z_524349688_rc28bt95exw0_rtrmadp_3_usa-mideast-blinken.h-scaled-e1663330109417-730x438

واشنطن تهدد بإفشال المخطط الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

هآرتس تكشف أسماء دول إسلامية وعربية يتوقع التطبيع معها خلال عامين.. وأخرى بعيدة المنال

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

تقديرات إسرائيلية : جهود واشنطن لتعزيز السلطة قد تؤخر انهيارها

83616

معاريف : مناقشات لإمكانية شن عملية عسكرية في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية