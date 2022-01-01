هرتسوغ يزور البحرين.. بلينكن: ملتزمون بدفع اتفاقيات أبراهام وتوسيع رقعتها

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدفع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية قدمًا وتوسيع رقعتها بهدف زيادة الأمن الإقليمي والازدهار والسلام.

وكتب بلينكن ذلك في تغريدة بمناسبة مرور عامين على توقيع الاتفاقيات. كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأضاف: إن هذه الاتفاقيات أحدثت تغييرًا في كل من إسرائيل ودول الإمارات والبحرين والمغرب وتسببت في أنماط جديدة للتعاون في الشرق الأوسط وخارجه بما في ذلك منتدى النقب التاريخي.

إلى ذلك أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ نيته زيارة البحرين خلال الأشهر المقبلة.