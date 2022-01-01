بسبب شهيد جنين .. رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد

القدس المحتلة / سما /

رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريش، قبول أوراق اعتماد السفير (الإسرائيلي) الجديد، جيل أرتزيالي. حسب "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وبحسب التقارير، فإن الرئيس التشيلي المناصر للقضية الفلسطينية، غضب بعد قيام قوات الاحتلال باعدام الفتى عدي صلاح " 17".

وبحسب المراسل الإسرائيلي باراك رافيد، فإنه كان من المفترض أن تتم امس الخميس مراسم قبول اعتماد أوراق السفير، لكن الرئيس التشيلي ألغى الحفل في وقت كان وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.

ووصف رافيد، ذلك بأنه حادث دبلوماسي غير عادي للغاية، ولم يذكر أن وقع مثل هذا الحادث الذي سيلقي بظلاله على العلاقات بين إسرائيلي وتشيلي.

وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفتى عدي طراد صلاح (17 عاما)، فجر امس الخميس، أثناء اقتحامها بلدة كفر دان قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفتى عدي طراد صلاح برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال في كفر دان.