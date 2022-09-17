  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين: اجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة

الجمعة 16 سبتمبر 2022 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: اجواء حارة وارتفاع على درجات الحرارة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2022/09/17 : يكون الجو حارا نسبيا الى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2022/09/18 : يكون الجو غائما جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2022/09/19: يكون الجو غائما جزئياً ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

"ذا صن": نجاة الرئيس الروسي "بوتين" من محاولة اغتيال

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

القضاء العسكري: إمهال المتهم "عابد" 10 أيام لتسليم نفسه

الكويت تتعاقد مع 500 معلم من قطاع غزة للعمل بمدارسها

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

كتاب إسرائيلي: شارون خطّط بـ1982 احتلال دمشق وآمن بأنّ طرد عرفات سيفتح الباب لضمّ الضفّة

"حارس ملكي" يغمى عليه بجوار نعش الملكة إليزابيث (شاهد)

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات في الضفة الغربية

اصابة مستوطن بالرصاص بمستوطنة "كرمئيل" قرب الخليل

موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

احمد عابد

تعرّف على وصية الشهيد منفذ عملية "حاجز الجلمة": تشبثوا بسلاحكم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية