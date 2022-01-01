اصابة مستوطن بالرصاص بمستوطنة "كرمئيل" قرب الخليل

رام الله/سما/

اصيبت مستوطن في اليد والصدر في عملية اطلاق في مستوطنة كرمئيل بالخليل .

وقالت مصادر عبرية ان مسحلين تسللوا الى داخل مستوطنة الكرمل في الخليل، فيما استدعى جيش الاحتلال الجيش للبحث عنهم.

اكد الاعلام العبرية "ان مستوطنا يبلغ من العمر 20 عامًا اصيب بجروح طفيفة ومتوسطة في هجوم إطلاق النار على مستوطنة كرمئيل في جنوب جبل الخليل، مشيرا الى ان فريق نجمة داود الحمراء نقله إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع ، وتم اطلاق النار على المنفذ".

وكان جيش الاحتلال قد دعا جيش الاحتلال المستوطنين للبقاء في المنازل وعدم الخروج منها خوفا من اطلاق النار عليهم.

وسمعت صافرات الانذار داخل المستوطنة واطلاق للنار.

وقال فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل:" سمعنا اصوات مكبرات صوت تطالب من المستوطنين بالمكوث في منازلهم، وشاهدنا سيارات اسعاف تتوجه للمكان".