  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فصائل المقاومة موحدة شمال الضفة..

موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل

الخميس 15 سبتمبر 2022 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل



القدس المحتلة/ سما/

قال الخبير الإسرائيلي بالشؤون الأمنية أمير بار شالوم إن عملية إطلاق النار أمس على حاجز الجلمة التي أدت إلى مقتل ضابط في لواء ناحال يوضح وجود إحباط إسرائيلي من الوضع الأمني شمال الضفة، ويظهر مدى تجنب المستوى السياسي للانزلاق لتنفيذ عملية عسكرية.

وأضاف شالوم في مقال له على موقع "زمن إسرائيل" اليوم الخميس أن أحد منفذي عملية إطلاق على حاجز الجلمة هو أحد أعضاء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حقيقة يجب أن تُقلق إسرائيل بشدة.

وأشار إلى أن موجة العمليات الأخيرة ليست نشاطاً منظماً وموجهاً على عكس الانتفاضة الثانية، وإنما مبادرات فردية.

وحذر شالوم من أن العمليات تزداد سخونة، وأن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية يسعون لتجنب تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وقال أن الاتحاد التنظيمي للفصائل الفلسطينية في شمال الضفة الغربية يشكل موضع خطر كبير لإسرائيل الأمر الذي يلغي الحاجة العملية لأي فرد فلسطيني للعمل تحت غطاء تنظيمي واحد.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

"ذا صن": نجاة الرئيس الروسي "بوتين" من محاولة اغتيال

القضاء العسكري: إمهال المتهم "عابد" 10 أيام لتسليم نفسه

أمريكا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الكويت تتعاقد مع 500 معلم من قطاع غزة للعمل بمدارسها

الأخبار الرئيسية

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..

احمد عابد

تعرّف على وصية الشهيد منفذ عملية "حاجز الجلمة": تشبثوا بسلاحكم

الاسد وهنية

حماس: سنمضي في تطوير العلاقة مع سوريا ونرفض أي مساس بها

أبو ردينة: القيادة لن تقبل باستمرار التصعيد الاسرائيلي وخطاب الرئيس سيحدد معالم المرحلة القادمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية