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فلسطين تشارك بمؤتمر "دور الرقمنة في تطوير الأعمال" في مالطا

الخميس 15 سبتمبر 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تشارك بمؤتمر "دور الرقمنة في تطوير الأعمال" في مالطا



رام الله/ سما/

شاركت دولة فلسطين ممثلة بالاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، في مؤتمر "دور الرقمنة في تطوير الأعمال لمنطقة حوض المتوسط"، الذي أنهى أعماله اليوم الخميس، بتنظيم اتحاد منظمات أصحاب الأعمال في حوض المتوسط، الذي يضم 20 مؤسسة.

وحضر المؤتمر رئيس الاتحاد العام للصناعات نور الدين جرادات، والأمين العام عودة شحادة.

وعن أهمية مشاركة الاتحاد، قال جردات إن الاتحاد العام للصناعات عضو منذ تأسيس مؤسسة أصحاب الأعمال وشارك في تأسيسه مع الاتحاد العام للغرف التجارية الفلسطينية، مضيفا أن مؤتمر هذا العام له أهمية خاصة بعد سلسلة نجاحات استمرت على مدار 20 عاما، حيث تم إطلاق منصة الأعمال للدول الأعضاء بهدف ربط أصحاب الأعمال والصناعيين فيها، من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأعمال من تصدير واستيراد ونقل معرفة وتكنولوجيا وغيرها من أنشطة الأعمال الاقتصادية، وهو ما سينعكس إيجابا على الصناعات الفلسطينية وأعضاء الاتحاد.

وتخلل المؤتمر جلسات ومحاضرات حول قضايا تتعلق بالرقمنة وتطبيقاتها في الأعمال، إضافة إلى المدن الذكية ودورها في تطوير مختلف القطاعات الصناعية، وقضايا حول الريادة وآليات تسهيل عمل وتشجيع الرياديين.

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