  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب العام يبحث مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سبل تعزيز التعاون

الخميس 15 سبتمبر 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب سبل تعزيز التعاون



رام الله/ سما/

 بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس، مع مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهانغير خان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

وأطلع النائب العام، الضيف على ما أناطه القانون بالنيابة العامة من اختصاصات لمحاربة كافة الجرائم، ومن بينها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمحاربة الإرهاب وتمويله، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه، استعرض خان آلية عمل وأهداف مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن بناء قدرات وتقديم مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب، بما يراعي تنفيذ القرارات الأممية ذات الشأن، على المستويين الدولي والإقليمي، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية تتوافق مع حقوق الإنسان.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

"ذا صن": نجاة الرئيس الروسي "بوتين" من محاولة اغتيال

القضاء العسكري: إمهال المتهم "عابد" 10 أيام لتسليم نفسه

أمريكا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الكويت تتعاقد مع 500 معلم من قطاع غزة للعمل بمدارسها

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..

احمد عابد

تعرّف على وصية الشهيد منفذ عملية "حاجز الجلمة": تشبثوا بسلاحكم

الاسد وهنية

حماس: سنمضي في تطوير العلاقة مع سوريا ونرفض أي مساس بها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية