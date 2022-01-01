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تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..

الخميس 15 سبتمبر 2022 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..



القدس المحتلة/ سما/

أصدرت فرقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، تعليمات للجنود الذين يقومون بدوريات على الخط الفاصل مع المدن الفلسطينية بارتداء السترات الواقية للرصاص والخوذ.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود الذين يستخدمون المركبات من نوع "كيا بيكانتو" عليهم ارتداء السترة الواقية والخوذة خلال دوريات الاستطلاع على الخط الفاصل، خشية تعرضهم لكمائن من قبل الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يُذكر بأن الضفة الغربية تشهد تصاعد في عمليات إطلاق النار ضد جنود الجيش الإسرائيلي والمستوطنين مع ارتفاع حدة التوترات عشية الأعياد اليهودية المقبلة.

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