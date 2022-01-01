بنك فلسطين يساهم في دعم فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب 2022

رام الله/ سما/

قدم بنك فلسطين مساهمة رئيسية في دعم فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب الثاني عشر، الذي انطلقت فعالياته على أرض المكتبة الوطنية في بلدة سردا شمالي مدينة رام الله، برعاية الرئيس محمود عباس، وبتنظيم من وزارة الثقافة تحت شعار "فلسطين الوطن.. القدس العاصمة".

وتضمن المعرض جملة من الندوات الثقافية والفكرية، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات التابعة لفضاء الأطفال والتي ستشمل 56 فعالية سيتم إحياؤها على مدار عشرة أيام، وتستهدف الفئات العمرية بين 4 سنوات فما فوق. ويقام معرض الكتاب هذا العام على شرف جمهورية تونس، ومشاركة وفود من عدة دول عربية ودولية، وعدد من المؤسسات الثقافية والمؤسسات الرسمية والأهلية في فلسطين وخارجها، إضافة إلى أصحاب وممثلي عن دور النشر الفلسطينية والعربية ودولية.

وقال محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين إن دعمنا لمعرض فلسطين الدولي للكتاب يأتي من منطلق إيمان البنك بأهمية القراءة والتي تسهم في رقي المجتمعات، وانسجاماً مع الاستراتيجية التي تبناها في استدامة المشاريع الثقافية والتي تهدف إلى تطوير مدارك الاطلاع والمعرفة لجميع الفئات العمرية، بما فيها فئة الشباب في شتى المجالات الثقافية والعلمية والاجتماعية من خلال تشجيعهم على القراءة.

وأضاف الشوا أن بنك فلسطين يولي اهتماماً خاصاً للمشاريع الثقافية التي تهدف إلى توسيع الآفاق لدى الشباب واليافعين، والأطفال، وذلك من خلال تعزيز عادة حب القراءة والتعلم الذاتي، وتوفير بيئة تفاعلية تربوية لهم.

وأشاد الشوا بجهود وزارة الثقافة واحتضانها لمثل هذه المبادرات التي تساهم في إحياء روح الابداع الثقافي والتطور العلمي في فلسطين، لا سيما أن القراءة أضحت منبراً أساسياً لتطور الحضارات وتميزها بين مختلف الشعوب المتحضرة.

وعلى هامش المعرض قام البنك بالشراكة مع منتدى الفنون البصرية بتنظيم فعالية الخط العربي، والتي تهدف للحفاظ على التراث الثقافي العربي ونشر التوعية حول مثل هذه الخطوط والتي ستستمر لمدة 14 يوماً من 15 وحتى 18 من أيلول الجاري.

يذكر أن المعرض الذي ستستمر فعالياته من 14 وحتى 24 من الشهر الحالي، جاء بمشاركة 350 دار نشر وتوكيل ومؤسسات من فلسطين وتونس والأردن ومصر وقطر والمغرب والكويت والشارقة ولبنان والعراق والسعودية وكندا وإيطاليا.