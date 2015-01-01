  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله.. السجن 15 عامًا وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مخدرات ومؤثرات عقلية

الخميس 15 سبتمبر 2022 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله.. السجن 15 عامًا وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مخدرات ومؤثرات عقلية



رام الله / سما /

حكمت محكمة بداية رام الله على المتهم (ن،ر)، بالسجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية، سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

كما حكمت على المتهم ذاته، بالحبس مدة سنتين عن تهمة ثانية وهي إحراز مواد مخدرة بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 5/1 من ذات القرار بقانون.

وقررت المحكمة دمج العقوبتين بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن المؤبد 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.

#رام الله #السجن #محكمة بداية رام الله

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

"ذا صن": نجاة الرئيس الروسي "بوتين" من محاولة اغتيال

القضاء العسكري: إمهال المتهم "عابد" 10 أيام لتسليم نفسه

أمريكا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

لهذا السبب...إلغاء النظر في الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

الأخبار الرئيسية

موقع عبري : ضعف السلطة الفلسطينية والتصعيد بالضفة تهديد رئيسي لإسرائيل

شلال الدم الفلسطيني القادم ..هل يحسم نتائج الانتخابات الاسرائيلية؟

تعليمات مشددة لجنود الاحتلال لتجنب الاصابة خلال كمائن المقاومين الفلسطينيين ..

احمد عابد

تعرّف على وصية الشهيد منفذ عملية "حاجز الجلمة": تشبثوا بسلاحكم

الاسد وهنية

حماس: سنمضي في تطوير العلاقة مع سوريا ونرفض أي مساس بها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية