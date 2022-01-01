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استطلاع: ثلث الإسرائيليين يعتقدون أن جيشهم غير جاهز لحرب شاملة

الخميس 15 سبتمبر 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: ثلث الإسرائيليين يعتقدون أن جيشهم غير جاهز لحرب شاملة



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الاسرائيلي تباينًا في مدى الاستعداد الإسرائيلي لمواجهة حرب شاملة على إحدى الجبهات أو كلها معًا.

ووفقًا لأحدث استطلاع أجرته حركة "الأمنيين" الإسرائيلية، فقد أعرب 32% من الإسرائيليين عن اعتقادهم بأن جيشهم ليس مستعداً كما يجب لخوض معركة شاملة على عدة جبهات، بينما في المقابل 50% يعتقدون بأن استعداد الجيش مرتفع.

وعلى صعيد إجراءات فتح النار في الضفة المحتلة، أعرب 72% من الإسرائيليين عن اعتقادهم بضرورة تغيير الإجراءات لتسمح لقوات الجيش باستهداف أسرع للفلسطينيين دون اللجوء إلى تعريض حياة الجنود للخطر كما حصل في اشتباك فجر الأربعاء قرب جنين والذي قتل فيه أحد ضباط الجيش خلال اشتباك مع مقاومين فلسطينيين.

يذكر أن هذه العملية أثارت الرأي العام الإسرائيلي ضد إجراءات فتح النار باتجاه الفلسطينيين.

#الجيش الإسرائيلي

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