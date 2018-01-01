مفاجأة جديدة في قضية لاعب الإكوادور قبل المونديال

وكالات / سما /

دخلت قضية بيرون كاستيلو مدافع منتخب الإكوادور, نفقا مظلما بعد ظهور دليل جديد يؤكد أن اللاعب ولد في كولومبيا، وفقا لشريط "فيديو".



وسيناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ما إذا كان ذلك الدليل الجديد والقديم، يعنى ضرورة استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم، واستبداله بتشيلي, من عدمه.



وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية, قد نشرت نصوصا مأخوذة من الشريط المسجل، وقالت إن كاستيلو، الذي لعب للإكوادور في تصفيات كأس العالم، أكبر بـ3 أعوام من عمره المثبت في الأوراق.



في المقابل, كان "الفيفا" قد علّق في يونيو الماضي, الإجراءات التي بدأتها تشيلي في هذا الشأن, لكن لجنة الاستئناف بـ "الفيفا" ستجتمع الخميس، لبحث الأمر مجددًا.



من جانبه، قال كارلوس مانزور نائب رئيس الاتحاد الإكوادوري للعبة في تصريحات صحافية: "هذا لا يقلقني، الأمر معروف منذ 4 أعوام، بالنسبة لنا هذا ليس شيئا جديدا".



وأكد مانزور, أن الشريط المسجل هو جزء من تحقيق داخلي أجراه الاتحاد الإكوادوري مع اللاعب عام 2018.



وقال أندرياس هولجن محامي كاستيلو في تصريحات لإذاعة "ماشيديبورتيس" الإكوادورية إن الشريط المسجل لا يغيّر موقف موكله.



وبعد التحقيق الذي تم إجراؤه عام 2018، وجد الاتحاد الإكوادوري مخالفات في أوراق هوية اللاعب، وفي عام 2021 أمر القضاء الإكوادوري بإصدار شهادة ميلاد جديدة لكاستيلو بمحل ميلاد جديد في الإكوادور، وهو ما مكّنه من اللعب للمنتخب في تصفيات كأس العالم.