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فيديو.. مانشستر سيتي يحول تأخره إلى انتصار ثمين على بوروسيا دورتموند

الخميس 15 سبتمبر 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر سيتي يحول تأخره إلى انتصار ثمين على بوروسيا دورتموند



وكالات / سما /

حول فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف وحيد، على حساب نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي استقبل نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الاتحاد، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأحرز جود بيلينجهام هدف التقدم لأسود الفيستيفاليا، عند حلول الدقيقة 56.

وتمكن جون ستونز من تسجيل هدف التعادل لمان سيتي، عند الدقيقة 80.

وخطف النجم النرويجي إيرلينج براوت هالاند هدف الفوز للسيتيزنز، عند حلول الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، يرتفع رصيد الفريق الإنجليزي إلى النقطة السادسة، ليحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط عن دورتموند، صاحب المرتبة الثانية.

ويحل كوبنهاجن في المرتبة الثالثة، برصيد نقطة وحيدة، ثم يأتي إشبيلية بالمركز الرابع، بنفس الرصيد من النقاط، وذلك بعدما تعادل الفريقان سلبيًا بدون أهداف، مساء اليوم أيضًا.

ومن المقرر أن يستضيف مان سيتي نظيره كوبنهاجن، في الجولة الثالثة، فيما يحل الفريق الألماني ضيفًا على إشبيلية.

#مانشستر سيتي #بوروسيا دورتموند

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