فيديو.. ريال مدريد يقتنص فوزاً شاقاً من لايبزيج ويتصدر المجموعة

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على لايبزيغ الألماني (2-0), ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



وسجل هدفي "الملكي" فيديريكو فالفيردي (80), وماركو أسينسيو (91), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة, ويبقى رصيد لايبزيغ دون نقاط في المركز الرابع.



وفي نفس المجموعة, تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع سيلتيك الأسكتلندي (1-1).



وفي مباريات أخرى, تفوق مانشستر سيتي الإنجليزي على بوروسيا دورتموند الألماني (2-1), ونابولي الإيطالي على رينجرز الأسكتلندي (3-0), وبنفيكا البرتغالي على يوفنتوس الإيطالي (2-1), وميلان الإيطالي على دينامو زغرب الكرواتي (3-1).