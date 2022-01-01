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فيديو.. ريال مدريد يقتنص فوزاً شاقاً من لايبزيج ويتصدر المجموعة

الخميس 15 سبتمبر 2022 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يقتنص فوزاً شاقاً من لايبزيج ويتصدر المجموعة



وكالات / سما /

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على لايبزيغ الألماني (2-0), ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي "الملكي" فيديريكو فالفيردي (80), وماركو أسينسيو (91), ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة, ويبقى رصيد لايبزيغ دون نقاط في المركز الرابع.

وفي نفس المجموعة, تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع سيلتيك الأسكتلندي (1-1).

وفي مباريات أخرى, تفوق مانشستر سيتي الإنجليزي على بوروسيا دورتموند الألماني (2-1), ونابولي الإيطالي على رينجرز الأسكتلندي (3-0), وبنفيكا البرتغالي على يوفنتوس الإيطالي (2-1), وميلان الإيطالي على دينامو زغرب الكرواتي (3-1).

#لايبزيج #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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