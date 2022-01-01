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هنية يكشف عن موعد المنحة المالية للأندية

الخميس 15 سبتمبر 2022 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يكشف عن موعد المنحة المالية للأندية



غزة / سما /

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن موعد تقديم المنحة المالية للأندية خلال حفل تكريم أبطال الموسم الرياضي 2022 في خبر سار للأندية التي تترقب منذ فترة للموعد الذي سيتم خلاله تقديم المنحة المالية للأندية، والتي تقدر بقيمة (300.000) دولار وهي ضمن المنحة التي أعلن عنها هنية بقيمة ((500.000 دولار تشمل دعم الاتحادات الرياضية والمواقع الإلكترونية الرياضية ومشاريع تطوير البنية التحتية.

وأكد هنية أن المنحة ستقدم في موعد لا يتعدى 10 أيام في حفل مركزي بحضور الشخصيات الرياضية والرسمية، كما أشار إلى الدعم المالي للأندية هو جزء هام لضمان استمرار النشاط الرياضي ومساندة الأندية رغم الظروف الصعبة والأزمات المالية التي تعاني منها محافظات غزة.

يذكر أن المنحة المالية للأندية سيقدمها المجلس الأعلى في غزة ولجنة متابعة العمل الحكومي.

#المنحة المالية #عبدالسلام هنية

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