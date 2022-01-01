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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 15 سبتمبر 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة، اليوم الخميس، في عناوينها الرئيسية، استشهاد شابين من كفر دان على حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

كما تناولت الصحف الثلاث في عناوينها، اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، كذلك افتتاح سيادته للمقر المؤقت لوكالة "وفا" في البيرة، ومبنى المطبعة الوطنية في سردا، شمال رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- في حفل افتتاح أول مطبعة وطنية.. الرئيس: المطبعة رمز من رموز سيادة دولتنا ورغم كل العقبات باتت حقيقة

- الرئيس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية

- شهيدان من كفر دان على حاجز الجلمة العسكري شمال جنين

- اشتية: كل الإجراءات الذاتية غير كافية لوضع حل نهائي للوضع المالي الصعب مع استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا

- أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

- جلسة خاصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد في 18 الجاري

- العاهل الأردني يؤكد ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين

- وزير المالية يطلع وفد البنك الدولي على آخر تطورات الوضع المالي الفلسطيني

- مدير منظمة الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على (كوفيد- 19)

- ارتفاع عدد وفيات حادث انهيار مبنى سكني في الأردن إلى 9

* "الأيام":

- الرئيس يترأس اجتماعًا للجنة التنفيذية

- استشهاد شابين ومقتل ضابط إسرائيلي في كمين حاجز الجلمة

- "الشاباك" يوصي بفرض إغلاق مشدد على بلدات فلسطينية في شمال الضفة

- الاحتلال يشن حملة هدم وإخطار ومصادرة في محافظات عدة

- قرار بالسماح للمستوطنين باقتحامات الأقصى خلال الأعياد المقبلة

- إصابات خلال مواجهات ليلية مع الاحتلال في مناطق عدة بالضفة

- مسؤولون إسرائيليون: تصنيف المنظمات المدنية الفلسطينية "إرهابية" أضر بصورتنا

- الاحتلال يلغي جلسة للنظر في طلب الافراج المبكر عن الاسير أبو حميد

- "مستعربات" يكشفن تفاصيل عمليات شاركن فيها بالضفة

- تواصل عمليات البحث في انهيار مبنى عمان

* "القدس":

- الرئيس يترأس اجتماعا للجنة التنفيذية

- شهيدان ومقتل ضابط إسرائيلي في اشتباك مسلح قرب حاجز الجلمة

- لدى استقباله المدير التنفيذي بالبنك الدولي: اشتية يستعرض سير تنفيذ الإصلاحات المقرة

- تجريف طريق زراعي واقتلاع أشجار واخطارات وهدم مساكن ومنشآت بالضفة

- ارتفاع عدد وفيات انهيار مبنى في الأردن إلى 9

- ميلوني على أعتاب السلطة في إيطاليا

#الصحف الفلسطينية

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