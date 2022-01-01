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74 ضحية منذ مطلع 2022: مقتل شاب طعنا بتل السبع في النقب

الخميس 15 سبتمبر 2022 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
74 ضحية منذ مطلع 2022: مقتل شاب طعنا بتل السبع في النقب



القدس المحتلة/ سما/

 قُتل، الليلة الماضية، الشاب عوني الفرزات (19 عاما)ـ جرّاء تعرّضه للطعن في جريمة ارتُكبت في بلدة تل السبع في النقب، بأراضي الـ48.

ونُقِل الشاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، في مركبة خاصّة، وكان مصابا بعدة طعنات، إلا انه فارق الحياة هناك، بعد أن باءت محاولات انعاشه بالفشل.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أُصيب شاب يبلغ 28 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب محل تجاري ببلدة وادي سلامة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 74 قتيلا بينهم 9 نساء.

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