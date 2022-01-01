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الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية عطّلت إيصال المساعدات في سوريا

الخميس 15 سبتمبر 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الغارات الإسرائيلية عطّلت إيصال المساعدات في سوريا



وكالات / سما/

أعلنت عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا لين ويلشمان أن الغارات الإسرائيلية على سوريا في الفترة الاخيرة عرقلت ايصال المساعدات الانسانية إلى البلاد.

وبحسب وسائل اعلام، فإن وكالة "AP"، نقلت عن المسؤولة الأممية قولها إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا خاصة مطار دمشق الدولي مؤخراَ عطلت ارسال شحنات المساعدات جوا إلى البلاد.

وأضافت ان "استمرار انخراط أطراف أخرى في أنشطة عسكرية في المجال الجوي السوري أو على الأرض، لا يفضي لحماية المدنيين في أي جزء من سوريا بأي شكل من الأشكال".

وشن الطيران الاسرائيلي في الفترة الاخيرة سلسلة هجمات على نقاط ومواقع في مناطق بسوريا منها مطري دمشق وحلب الدوليين مما اسفر عن سقوط ضحايا وحدوث خسائر مادية كبيرة.

وطالبت السلطات السورية مراراَ مجلس الأمن والامم المتحدة بادانة الهجمات الاسرائيلية واتخاذ اجراءات لوضع حد للاعتداءات، مؤكدة أن سوريا تحتفظ لنفسها بحق الرد.

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