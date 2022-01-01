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أمريكا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر

الخميس 15 سبتمبر 2022 08:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر



واشنطن / وكالات /

قال مسؤولون أمريكيون، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر؛ بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان.

ويمثل المبلغ المحجوب عن مصر 10 بالمئة من حوالي 1.3 مليار دولار من المعونة العسكرية المقدمة من أمريكا لمصر سنويًا.

وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات المسجونين.

وخلال الأشهر الماضية، تحدثت تقارير أن الولايات المتحدة تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه سيتم حجب المساعدة إذا لم تعالج مصر ظروفا محددة أشارت إليها واشنطن تتعلق بحقوق الإنسان.

وتقدر الجماعات الحقوقية والباحثون أن مصر تحتجز حاليا ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي، كانت جريمتهم الوحيدة هي انتقاد الحكومة، أو متهمين بنشاطات إرهابية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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