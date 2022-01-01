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"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ المشروع الثالث من "حملة جرحنا واحد"

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ المشروع الثالث من "حملة جرحنا واحد"



غزة / سما /

ضمن حملة "جرحنا واحد" الاغاثية التي اطلقتها مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني في شهر مايو من العام 2021 والتي تهدف الى دعم المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة بالاجهزة والمعدات الطبية اعلنت اللجنة الطبية التابعة للمبادرة عن تنفيذ المشروع الثالث للحملة من خلال توفيرها لجهاز التراساوند متطور لقسم جراحة الاوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة.


بدوره عبر  د احمد ابوندى رئيس القسم عن جزيل شكره وامتنانه لمبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني ولكل من ساهم في توفير هذا الجهاز المتطور الذي اعتبره مهما لتشخيص الحالات الطارئة لإصابات الاوعية الدموية ولسهولة حمله واستخدامه في الاقسام المختلفة داخل المجمع الطبي .


يذكر ان المبادرة قامت في مشاريع سابقة بتوفير عشرة أجهزة لمراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى في أقسام العناية المركزة في مستشفيي "ناصر"و "الأوروبي" بخانيونس ومركز "وقف الواقفين" الطبي في بلدة "خزاعة" جنوبي قطاع غزة.


اضافة الى توفير أجهزة مونيتور طبية حديثة لقسم الطوارئ التابع لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

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