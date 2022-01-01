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مسؤولون إسرائيليون: تصنيف المنظمات المدنية الفلسطينية "إرهابية" أضر بصورتنا

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون إسرائيليون: تصنيف المنظمات المدنية الفلسطينية "إرهابية" أضر بصورتنا



واشنطن/سما/

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم، مساء اليوم الأربعاء، أن وفداً إسرائيلياً بحث في واشنطن دعم الولايات المتحدة الأمريكية، تصنيف منظمات مدنية فلسطينية كمؤسسات إرهابية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فقد أكد المسؤولون الإسرائيليون، أن تصنيف المنظمات المدنية الفلسطينية على أنها إرهابية، أضر بصورة إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية.


يذكر أنه في شهر يوليو الماضي، أعلنت تسع دول أوروبية، أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها "إرهابية"، لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال.

وأوضح الناطقون باسم وزارات خارجية دول كل من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، أن إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أنها لم تتلقَّ "أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات".

وأضافوا "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابية، بأكبر قدر ممكن من الجدّية، دون أي استثناء. لذلك كان أساسيًا أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال - فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.

#اسرائيل #المنظمات المدنية الفلسطينية

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