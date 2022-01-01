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بلدية غزة تمنع السباحة في في البحر خلال هذه الأيام

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تمنع السباحة في في البحر خلال هذه الأيام



غزة/سما/

أعلنت طواقم الانقاذ في بلديةغزة، يوم الأربعاء، منع السباحة بشكل كامل خلال اليوم الأربعاء ويومي الخميس الجمعة؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرياح.

ودعت الطواقم المصطافين للابتعاد عن الشاطئ 15 متر؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والارتفاع الملحوظ في الأمواج ونشاط التيارات المائية.

وأهابت طواقم الانقاذ في بلدية غزة، بالمصطافين ضرورة اتباع ارشادات المنقذين البحريين والالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر، وعدم السباحة فجر يوم الجمعة؛ نظرًا لعدم وجود منقذين، حفاظاً على السلامة.

#بلدية غزة

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