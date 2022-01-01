طفل مقدسي يحصد المركز الأول على مستوى العالم في الحساب الذهني

القدس المحتلة/سما/

بزمن قياسي بلغ 8 دقائق تمكن فيها من حل 200 مسألة حسابية جعلت الطفل المقدسي محمد عيسى عويس14 عام يحصل على المرتبة الأولى على مستوى العالم لمسابقة UCMAS online بمستوىHigher A بعد منافسته لـ30 دولة حول العالم.



وفي مقابلة إعلامية مع عويس قال فيها: “اليوسي ماس لا يأتي إلا من خلال المثابرة والتدريب المستمر، لأن اليوسي ماس هو عبارة عن تنمية للمهارة، وقبل مشاركتي بالمسابقات العالمية كنت أكثف التدريب حتى أحصل على مراتب عالية الأمر الذي جعلني أفوز في 8 مسابقات من أصل 9 مسابقات عالمية شاركت فيها.



يذكر أن “اليوسي ماس” هي عبارة عن حساب ذهني يتكون من 10 مستويات تبدأ من BASIC إلى GRAND LEVEL، ويزداد صعوبة كلما ارتفع المستوى.