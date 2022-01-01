وزير الخارجية الإماراتي يصل إلى "إسرائيل" في زيارة رسمية

أبو ظبي/سما/

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إلى تل أبيب في زيارة إلى إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية"وام"، أنه يرافق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.



وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

ويبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.