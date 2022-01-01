غزة: موعد المنحة المالية للأندية لعام 2022

غزة/سما/

أعلن مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عبد السلام هنية، أمس الثلاثاء، عن موعد تقديم المنحة المالية للأندية للموسم الرياضي 2022.

وأوضح هنية في تصريحٍ صدر عنه، أن المنحة ستقدم في موعد لا يتعدى 10 أيام في حفل مركزي، بحضور الشخصيات الرياضية والرسمية، مُشيرًا إلى الدعم المالي للأندية هو جزء هام لضمان استمرار النشاط الرياضي ومساندة الأندية رغم الظروف الصعبة والأزمات المالية التي تعاني منها محافظات غزّة.

ولفت إلى أنّ قيمة المنحة المالية للأندية تُقدر بمبلغ 300.000 دولار، وهي ضمن المنحة التي أعلن عنها بقيمة 500.000 دولا،ر تشمل دعم الاتحادات الرياضية والمواقع الإلكترونية الرياضية ومشاريع تطوير البنية التحتية.