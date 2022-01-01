  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يطالب إسبانيا بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة



مدريد/سما/

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بوزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في إطار زيارة يقوم بها إلى مدريد.


وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة العربية، بأن "اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية وإسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين"، مشيرا إلى أن الوزير الإسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة.
وطالب أبو الغيط الحكومة الاسبانية بدعم الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة بالحصول على عضوية كاملة في المنظمة، في حين استعرض الوزير الاسباني اخر المستجدات على الساحة الداخلية الاسبانية.

وأوضح رشدي أن الوزير الاسباني أقام مأدبة عشاء على شرف الأمين العام حضرها السفراء العرب المعتمدون في إسبانيا، حيث استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، كما استمع أبو الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع الحالي للعلاقات العربية الاسبانية.

#ابو الغيط

الأكثر قراءة اليوم

"مستعربات" يكشفن تفاصيل عمليات شاركن فيها بالضفة الغربية

صور : الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الضابط القتيل خلال اشتباك جنين

ملك الأردن يوقف موكبه للسلام على شرطية.. ما قصتها ؟ (فيديو)

مصدر أمني إسرائيلي: فرصة كبيرة لعملية واسعة النطاق خلال الـ 48 ساعة القادمة في جنين

مجلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الجديدة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

قناة عبرية: هذا ما أوصى به "الشاباك" عقب عملية إطلاق النار قرب جنين

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

08AE647E-9243-4FDF-90F7-EC3837ED8E1F

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الاحتلال يتخذ إجراءات ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتخوفات من خطاب الرئيس بالامم المتحدة

6aa57201545948e86ac582f4dd9b3a75

غانتس يقرر فرض عقوبات.. ويعلق على مشاركة أحد أفراد السلطة في هجوم الجلمة

لبيد يوجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية