مصر وقطر توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون خلال زيارة رسمية للرئيس المصري

وكالات / سما/

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء أن مصر وقطر وقعتا ثلاث مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة بين صندوقي الثروة السياديين في البلدين، خلال زيارة مدتها يومان للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.

وزيارة السيسي لقطر هي الأولى له منذ أن استأنفت القاهرة والدوحة العلاقات العام الماضي بعد خلاف دبلوماسي إقليمي. وتحركت قطر ومصر بسرعة لإعادة بناء العلاقات منذ ذلك الحين، حيث أبرمتا اتفاقات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار.

وبحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أمير قطر مع السيسي بالديوان الأميري في الدوحة.

وذكر بيان للديوان الأميري، أن الشيخ آل ثاني “رحب في بداية الجلسة بأخيه فخامة الرئيس المصري والوفد المرافق”، متمنياً “للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء”.

وأعرب أمير قطر عن “تطلعه إلى أن تُسهم هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين”.

بدوره، قدم الرئيس المصري “شكره وتقديره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة”، معربا عن أمله “بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة”، بحسب البيان نفسه.

وأشار البيان إلى أنه “جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها في شتّى المجالات، لاسيما في مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في تصريحات نقلتها صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، إن “الرئيس السيسي وأمير قطر عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين”.

وأضاف راضي، أن الرئيس المصري “عبّر عن تقديره وامتنانه لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة”، مؤكداً “انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات”.

وأردف أن أمير قطر “أشاد بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وأعرب عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربي والخليجي على كافة الأصعدة”.

وتابع راضي: ” تبادل الزعيمان الرؤى بشأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وزاد: “تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة”.

وأوضح راضي أن اللقاء بين الجانبين “شهد مناقشة سبل تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة”.

ومن جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء حرص بلاده خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية .

جاء ذلك خلال لقاء السيسي في مقر إقامته بالدوحة مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين ، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية .

وأشار السيسي إلى تنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأعرب رجال الأعمال القطريون عن سعادتهم بتنظيم هذا اللقاء، والذي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز أواصر التعاون المشترك، مؤكدين تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والإنشاءات والتطوير العقاري والزراعة والصناعة والرعاية الصحية.

والثلاثاء، وصل الرئيس السيسي إلى قطر تلبية لدعوة تلقاها في مايو/ أيار من الشيخ تميم، الذي استقبله بمطار الدوحة، وتستمر الزيارة يومين وتعد الأولى له منذ توليه منصبه عام 2014.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2021، جرى توقيع اتفاق مصالحة في مدينة العلا السعودية أنهى خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.

ومنذ توقيع الاتفاق، شهدت العلاقات القطرية المصرية تطورا ملموسا وجرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.