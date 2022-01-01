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إبراهيموفيتش يرد على الجميع : سأعود قريباً ولن اعتزل

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش يرد على الجميع : سأعود قريباً ولن اعتزل



وكالات / سما /

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي أنه سيعود قريباً إلى الملاعب بعد إصابته الخطيرة في ركبته، مشيراً إلى أنه لن يعتزل كرة القدم.

وتعرض الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ابن 40 عاماً لقطع في الرباط الصليبي، وخضع للعملية في شهر مايو الماضي.

وكانت المؤشرات تتحدث عن ابتعاد زلاتان إبراهيموفيتش عن الملاعب لمدة 8 أشهر تقريباً، ويعمل اللاعب حالياً على العودة للملاعب لمساعدة فريقه ميلان.

ويعتبر دور زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان قيادي ومعنوي أكثر من فني، وهذا يتضح في تواجده المستمر مع الفريق على دكة البدلاء بالرغم من إصابته.

وتحدث زلاتان إبراهيموفيتش لصحيفة “جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية قائلاً “سأعود قريباً إلى الملاعب، لن اعتزل. سأعود ولن استسلم”.

وأضاف “إذا رأيت لاعباً أقوى مني فسأكون مستعداً للاعتزال، لكني لم أر بعد أي لاعب أقوى مني”.

وأردف “ميلان تعاقد مع لاعب كبير مثل شارلز دي كاتيلايير، امنحه بعض الوقت وسيكون من ضمن الأفضل”.

الجدير بالذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد جدد عقده مع ميلان لموسم إضافي ينتهي في صيف 2023 مع خفض مرتبه.

#إبراهيموفيتش #زلاتان إبراهيموفيتش #كرة القدم #ميلان

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