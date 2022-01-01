إبراهيموفيتش يرد على الجميع : سأعود قريباً ولن اعتزل

وكالات / سما /

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي أنه سيعود قريباً إلى الملاعب بعد إصابته الخطيرة في ركبته، مشيراً إلى أنه لن يعتزل كرة القدم.

وتعرض الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ابن 40 عاماً لقطع في الرباط الصليبي، وخضع للعملية في شهر مايو الماضي.

وكانت المؤشرات تتحدث عن ابتعاد زلاتان إبراهيموفيتش عن الملاعب لمدة 8 أشهر تقريباً، ويعمل اللاعب حالياً على العودة للملاعب لمساعدة فريقه ميلان.

ويعتبر دور زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان قيادي ومعنوي أكثر من فني، وهذا يتضح في تواجده المستمر مع الفريق على دكة البدلاء بالرغم من إصابته.