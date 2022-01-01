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دعوى قضائية تتهم ميريام فارس بـ"الاحتيال" في الأردن

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوى قضائية تتهم ميريام فارس بـ"الاحتيال" في الأردن



وكالات / سما /

تواجه الفنانة اللبنانية ميريام فارس دعوى قضائية جديدة، رفعها ضدها في الأردن أحد متعهدي الحفلات.

وفي التفاصيل، فإن متعهد حفلات سجل الدعوى وفق مصدر مقرب من التحقيق، الذي أفاد بأن المتعهد جاء بالشكوى بسبب عدم تلبية الفنانة اللبنانية متطلبات حفل فني كان مقررا الجمعة الماضية، حيث حضرت إلى مكان الحفل ولم تصعد إلى المسرح.

ويقول المتعهد بأنه التزم بكافة الأمور المتفق عليها بينهما، وتم تسليم ميريام فارس الأجر المتفق عليه كاملًا والمصاريف الأخرى، إلا أنها غادرت الفندق ولم تلتزم بالاتفاق الذي جرى بين الطرفين.

وأشار متعهد الحفلات في شكواه، بحسب وسائل إعلامية، إلى أن النيابة العامة في الأردن وبحسب مذكرة التعاون الدولي، ستخاطب نظيرتها اللبنانية؛ لإبلاغ ميريام فارس بموضوع الشكوى المسجلة لدى القضاء الأردني بحقها، واتخاذ المقتضى القانوني وفقًا للقانون الأردني.

وأكدت المصادر أنه بهذه الشكوى قد تُلاحَق ميريام بتهمة الاحتيال، والمنع من دخول الأردن.

#دعوى قضائية #الاحتيال #الأردن #ميريام فارس

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