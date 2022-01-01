5 أغذية طبيعية تمنع تساقط الشعر وتعزز سماكته

وكالات / سما /

من منا لا يحب الشعر الكثيف والصحي؟ لكن الحصول على ذلك يتطلب جهدًا ووقتًا.

تلعب التغذية دورا مهما عندما يتعلق الأمر بسلامة الشعر، إذ تساعد على نمو الشعر بشكل قوي وتعزيز سماكته ومنع تساقطه.

وكشف خبراء أن النظام الغذائي الغني بالمغذيات أكثر فاعلية، يساعد على الحصول على شعر صحي أكثر من استعمال بعض المنتجات.

وعليه، يحتاج شعرنا إلى الأحماض الدهنية وفيتامين (C) والزنك والحديد والفيتامينات المتعددة الأخرى التي تحدث المعجزات لتحسين قوة الشعر ومنع تساقطه.

ووفقا لموقع ”ان دي تي في“، إليك أهم 5 أطعمة تمنع تساقط الشعر وتساعد على نموه وكثافته، بحسب خبراء تغذية:

السبانخ

هذه الخضار الورقية ممتازة لنمو الشعر، لغناها بفيتاميني (A) و (C) والحديد وحمض الفوليك.

وكشفت الدراسات أن تناول السبانخ بانتظام يمكن أن يفعل المعجزات لشعرك.

ويعتبر السبانخ غذاءً غنيًا بالحديد ومفيدًا للغاية في تعزيز نمو الشعر، فالحديد هو أحد المكونات الأساسية لنمو الشعر.

ويؤدي انخفاض كمية الحديد إلى تساقط الشعر، لذا تأكد من تضمين السبانخ في نظامك الغذائي لمنع تساقط الشعر.

البيض

يحتاج شعرنا إلى البروتين لينمو بشكل صحي وسميك، والبيض هو أفضل المصادر للحصول على البروتين منه.

وحسب خبراء التغذية، يحتوي البيض على عنصرين من أهم مكونات بروتين نمو الشعر والبيوتين اللازمة لمنع تساقط الشعر.

ونظرًا لأن شعرنا يتكوّن من بروتين يسمى الكيراتين، فمن المهم للغاية تناول طعام غني بالبروتين.

كما إن البيض يحتوي أيضًا على الزنك والسيلينيوم اللذين يعتبران رائعين لشعرك.

التوت

وينصح الخبراء أن تستهلك أي نوع من التوت في نظامك الغذائي اليومي، لتلاحظ فرقًا كبيرًا في صحة شعرك، لامتلائه بمضادات الأكسدة وفيتامين (C) الذي يقوي بصيلات الشعر ويساعد على تقوية جذور الشعر.

ويعتبر فيتامين (C) أيضًا مصدرًا رائعًا للكولاجين الذي يحتاجه شعرك لتعزيز نموه، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت أيضًا في منع تكسر الشعر.

اللوز

يحتوي اللوز على أحماض ”أوميغا 3“ الدهنية والزنك وفيتامين (E)، و (B1)، و(B6)، والسيلينيوم، وهي عناصر مغذية ممتازة لنمو الشعر.

كما يغذي اللوز الشعر من جذوره ويساعد في جعل شعرك أكثر لمعاناً وقوة.

والأهم من ذلك أنه يعمل كحاجز وقائي للشعر، إذ يحمي الشعر من الأضرار البيئية وبالتالي يسمح للشعر بالنمو بصحة جيدة.

كما أن اللوز غني بالمغنيسيوم وهو عنصر قوي لتكثيف الشعر.

بذور الشيا

تعد بذور الشيا غنية بالبروتينات والنحاس والفوسفور، والتي تعتبر عوامل رئيسة لتغذية الشعر الكثيف.

وتمد بذور الشيا الشعر بالكيراتين الذي يساعد في تعزيز الشعر القوي والسميك.

كما إن النحاس الموجود في بذور الشيا يساعد في تكسر الشعر ويعزز نموه، ويقي فروة الرأس من أي عدوى ويحافظ على فروة الرأس بصحة جيدة.