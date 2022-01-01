صور : الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الضابط القتيل خلال اشتباك جنين

القدس المحتلة / سما /

سمح الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، بالنشر أن الضابط القتيل في الاشتباك المسلح مع مقاومين فلسطينيين عند خط التماس في جنين هو الرائد بار فلاح.



وذكر الجيش وفق القناة 12 العبرية بأن فلاح كان نائب قائد دورية ناحال وقُتل الليلة في مواجهة مع مسلحين عند خط التماس في منطقة الجلمة قرب جنين.



وذكرت مصادر عبرية أن فلاح يبلغ من العمر 30 عامًا ومن سكان مدينة نتانيا، زاعمة أنه تمكن من إطلاق النار على المسلحين الذين استشهدا في الاشتباك من مسافة قريبة وقد أصيب خلالها لكنه قتل متأثرا بإصابته.