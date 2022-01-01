  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

صور : الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الضابط القتيل خلال اشتباك جنين

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الضابط القتيل خلال اشتباك جنين



القدس المحتلة / سما /

سمح الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، بالنشر أن الضابط القتيل في الاشتباك المسلح مع مقاومين فلسطينيين عند خط التماس في جنين هو الرائد بار فلاح.

 
وذكر الجيش وفق القناة 12 العبرية بأن فلاح كان نائب قائد دورية ناحال وقُتل الليلة في مواجهة مع مسلحين عند خط التماس في منطقة الجلمة قرب جنين.
 
وذكرت مصادر عبرية أن فلاح يبلغ من العمر 30 عامًا ومن سكان مدينة نتانيا، زاعمة أنه تمكن من إطلاق النار على المسلحين الذين استشهدا في الاشتباك من مسافة قريبة وقد أصيب خلالها لكنه قتل متأثرا بإصابته.

35e85858-78c2-4529-906a-a2d852177634
1

الأكثر قراءة اليوم

"مستعربات" يكشفن تفاصيل عمليات شاركن فيها بالضفة الغربية

صور : الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الضابط القتيل خلال اشتباك جنين

ملك الأردن يوقف موكبه للسلام على شرطية.. ما قصتها ؟ (فيديو)

مصدر أمني إسرائيلي: فرصة كبيرة لعملية واسعة النطاق خلال الـ 48 ساعة القادمة في جنين

مجلاني يتحدث عن موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الجديدة

لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

قناة عبرية: هذا ما أوصى به "الشاباك" عقب عملية إطلاق النار قرب جنين

الأخبار الرئيسية

"واشنطن بوست" : ترامب عرض على ملك الأردن استلام الضفة الغربية

08AE647E-9243-4FDF-90F7-EC3837ED8E1F

شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في بلدة كفردان غرب جنين

الاحتلال يتخذ إجراءات ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتخوفات من خطاب الرئيس بالامم المتحدة

6aa57201545948e86ac582f4dd9b3a75

غانتس يقرر فرض عقوبات.. ويعلق على مشاركة أحد أفراد السلطة في هجوم الجلمة

لبيد يوجه رسالة إلى السلطة الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية