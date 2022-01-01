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هؤلاء الأفضل في افتتاح دوري الممتازة بغزة

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هؤلاء الأفضل في افتتاح دوري الممتازة بغزة



غزة / سما /

حققت 3 أندية فقط في دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة, انطلاقة جيدة في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ودوّن خدمات رفح "الأخضر" أفضل انطلاقة في الدوري هذا الموسم, بعد فوزه الثمين على هلال غزة (2-0), بينما اقتنص اتحاد الشجاعية "المنطار" انتصارا غاليا من "أنياب" شباب خانيونس (1-0).

وعلى غرار "الأخضر" الرفحي و"المنطار", خطف بيت حانون الرياضي 3 نقاط غالية, إثر تفوقه على شباب جباليا في الدقيقة الأخيرة (1-0).

وبخلاف الثلاثي الفائز, فإن شباب رفح اكتفى بالتعادل مع اتحاد خانيونس (0-0), وبنفس النتيجة تعادل الصداقة مع غزة الرياضي, في حين واجه شباب الزوايدة المصير ذاته بالتعادل مع خدمات النصيرات (1-1).

#دوري الممتازة #غزة #خدمات رفح

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