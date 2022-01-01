هؤلاء الأفضل في افتتاح دوري الممتازة بغزة

غزة / سما /

حققت 3 أندية فقط في دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة, انطلاقة جيدة في الموسم الكروي الجديد 2022-2023.



ودوّن خدمات رفح "الأخضر" أفضل انطلاقة في الدوري هذا الموسم, بعد فوزه الثمين على هلال غزة (2-0), بينما اقتنص اتحاد الشجاعية "المنطار" انتصارا غاليا من "أنياب" شباب خانيونس (1-0).



وعلى غرار "الأخضر" الرفحي و"المنطار", خطف بيت حانون الرياضي 3 نقاط غالية, إثر تفوقه على شباب جباليا في الدقيقة الأخيرة (1-0).



وبخلاف الثلاثي الفائز, فإن شباب رفح اكتفى بالتعادل مع اتحاد خانيونس (0-0), وبنفس النتيجة تعادل الصداقة مع غزة الرياضي, في حين واجه شباب الزوايدة المصير ذاته بالتعادل مع خدمات النصيرات (1-1).