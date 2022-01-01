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رباعي أوروبي يصطاد في بحر أزمة كانتي مع تشيلسي

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رباعي أوروبي يصطاد في بحر أزمة كانتي مع تشيلسي



وكالات / سما /

بات مصير لاعب الوسط الفرنسي داخل نادي تشيلسي الإنجليزي غامضا، في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ31 عاما رفض مؤخرا عرضا لتجديد عقده مع البلوز، يتضمن توقيعه لمدة سنتين، إلى جانب خيار التمديد لعام آخر.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيكو"، فإن كانتي يرغب في الحصول على عقد لمدة 3 سنوات على الأقل، مع احتمالية التمديد لعام إضافي.

وأشارت إلى احتمالية رحيل النجم الفرنسي عن ملعب ستامفورد بريدج مجانا بنهاية الموسم، ليصبح حرا في التوقيع لأي ناد.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن هناك اهتمام من 4 أندية كبرى بالدوريات الأوروبية، بضم لاعب ليستر سيتي الإنجليزي السابق.

وهناك ناديان من الدوري الإنجليزي مهتمان بضم كانتي، بالإضافة إلى ناد ألماني وآخر من الدوري الإسباني.

وخاض كانتي 262 مباراة بقميص الفريق اللندني منذ وصوله إلى النادي عام 2016 مقابل 35.8 مليون يورو، سجل خلالها 13 هدفا.

 

#تشيلسي #نجولو كانتي

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