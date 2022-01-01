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اعتراف واضح من نوير بعد فوز بايرن ميونخ على برشلونة

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتراف واضح من نوير بعد فوز بايرن ميونخ على برشلونة



وكالات / سما /

لعب الحارس الألماني مانويل نوير، حامي عرين بايرن ميونخ الألماني، دوراً في فوز فريقه على برشلونة الإسباني بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

وتصدى نوير لعدة فرص تهديفية محققة للبارسا في الشوط الأول، واحدة منها أمام زميله السابق، روبرت ليفاندوفسكي، المنضم هذا الموسم للفريق الكتالوني، وعقب اللقاء اعترف الحارس بأن الحظ لم يكن في جانب ليفا وزملائه.

وقال نوير في تصريحات صحفية” أعتقد أنها كانت مباراة عاطفية لروبرت لأنه اعتاد على النجاح في بايرن ميونخ، ولكن نحن أيضاً نعرفه كخصم، الحظ لم يكن معه اليوم في اللحظات الحاسمة”.

وأضاف حارس البايرن” كنا محظوظين لأنه لعب الكرة فوق العارضة، وكنت متواجداً في الوقت المناسب في الفرصة الثانية، واليوم قدم فريقي عملاً دفاعياً جيداً”.

وعن الشكوك حول البايرن بعد التعادل في ثلاث مباريات على التوالي في الدوري المحلي، قال” يجب ألا نبالغ في الأمور، كانت هناك مساحات أمام إنتر ميلان وضد برشلونة ولذلك فزنا، سيكون علينا أن نقدم عملاً أفضل أمام الفرق التي تلعب بتكتل دفاعي مثل الفريق الذي ينتظرنا هذا الأسبوع، أوجسبورج”.

#نوير #مانويل نوير #بايرن ميونخ

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