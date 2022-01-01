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اتفاق جديد بين الاحزاب العربية في الداخل المحتل لخوض انتخابات الكنيست

الأربعاء 14 سبتمبر 2022 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق جديد بين الاحزاب العربية في الداخل المحتل لخوض انتخابات الكنيست



القدس المحتلة / سما /

اتفقت الأحزاب العربية في الداخل المحتل، الليلة الماضية، على خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي، في قائمة موحدة مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن حزبا الجبهة، والعربية للتغيير، وقعا على اتفاق لإعادة تشكيل القائمة العربية المشتركة، وبعد اجتماعات مكثفة أعلن حزب التجمع موافقته على ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وسيوقع لاحقًا على الاتفاق.

وتم الاتفاق على توزيع المراكز داخل القائمة، كما تم الاتفاق على بعض الشروط منها عدم التوصية بأي شخصية لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، إلا في حالة دعم شخصية ما لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتغيير السياسة العنصرية ضد فلسطينيي الداخل وإلغاء القوانين المتعلقة بذلك.

وستجتمع الأحزاب مرة أخرى خلال الأيام المقبلة بشأن تحديد البرنامج السياسي لها بشكل أوضح بسبب الخلاف على بعض النقاط.

وسيتم اليوم فتح باب تقديم القوائم الانتخابات، وهو ما يسمح به حتى منتصف ليلة غد الخميس.

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