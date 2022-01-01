بالفيديو: مصرع 5 أشخاص و إصابة 14 إثر انهيار مبنى في عمان

عمان/سما/

لقي 5 أشخاص مصارعهم، وأُصيب 14 آخرون، إثر انهيار عمارة سكنيّة في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الثلاثاء، فيما دعا رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إلى فتح تحقيق للوقوف على أسباب انهيار العمارة.

وجاء في التفاصيل أن عمارة سكنيّة مكوّنة من 4 طوابق قد انهارت في منطقة اللويبدة في العاصمة. وأعلن الأمن العام الأردني في بيان أصدره قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، انتشال 3 جثث من تحت أنقاض البناية المنهارة لترتفع الحصيلة إلى 5، بعد أن كان قد أُعلن عن انتشال شخصين متوفيين من تحت الأنقاض، قبل ذلك.



وأعلن الأمن العام الأردني في بيان "انتشال جثة من تحت أنقاض العمارة السكنية المنهارة بمنطقة اللويبدة"، فيما قال نائب رئيس الوزراء، توفيق كريشان في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إنّ "أحد أسباب انهيار العمارة في اللويبدة أنها قديمة ومتهالكة".

من جانبه، قال مدير مستشفى "لوزميلا"، حازم بقاعين، إنه "وصلت إلى المستشفى وفاة و6 إصابات حتى الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء، جراء انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمان"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ("بترا").

وأضاف أن "المستشفى وبتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يتعامل مع المصابين لتلقي العلاج المناسب"، بدون أن يوضح طبيعة الإصابات.



ولاحقا، قال بقاعين إن "المستشفى استقبل، عند الساعة 7 مساء الثلاثاء، 13 إصابة ووفاة واحدة، جراء انهيار المبنى السكني في اللويبدة، وجميع الإصابات يخضعون للعلاج"، فيما أوردت وسائل إعلام أن المتوفاة الأولى هي سيدة.

من جهته، قال مدير مستشفى "الأمير حمزة"، كفاح أبو طربوش، إن "المستشفى استقبل مصابا يبلغ من العمر 13 عاما، وحالته الصحية حسنة".



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، بعيد انهيار المبنى، إن "فرق الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حادثة انهيار إحدى العمارات السكنية في منطقة اللويبدة". وأضاف أنه "جرى إخلاء 5 إصابات لغاية الآن، وما زالت الطواقم تتعامل مع الحدث"، ليتمّ بعيد ذلك بوقت وجيز، تخليص مصاب آخر كان عالقا تحت الأنقاض.

بدوره، قال أمين عام وزارة الصحة، رائد الشبول، إن "الطواقم الطبية وصلت للميدان في موقع انهيار المبنى السكني بمنطقة جبل اللويبدة".

من المكان الذي شهد انهيار المبنى

وأضاف الشبول أنه "جرى إخراج 6 مصابين حتى الساعة 5:50 مساء الثلاثاء وجرى نقلهم للمستشفى".