إعلام عبري: "هاكرز" يسقطون هيئة البث الإسرائيلية ويستولون على بيانات تخص لبيد ونتنياهو

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة قراصنة (هاكرز) إيرانيين قالوا إنهم استولوا على بيانات ملايين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء يائير لابيد ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، وأسقطوا موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان".



وبحسب موقع "واللا": "قالت مجموعة الهاكرز "war_dark" الإيرانية إنها تمكنت من اختراق قاعدة بيانات تحتوي على حوالي 9.5 مليون سجل لسكان إسرائيليين، بما في ذلك يائير لابيد وبنيامين نتنياهو".



وأضاف: "أفرج القراصنة عن معلومات جزئية عن 8300 سجل، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الاسم وبطاقة الهوية وتاريخ الميلاد وحقوق التصويت".



فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المجموعة تدعي أنها تمكنت من إسقاط الموقع الإلكتروني لهيئة الإذاعة العامة (قناة كان)".



يشار إلى أنه تعذر الدخول إلى موقع القناة الإسرائيلية، ما يمكن أن يؤكد صحة الأنباء عن إسقاطها بهجوم إلكتروني.





وأمس الاثنين، قالت قناة "كان" إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هجمات إلكترونية تشهدها هيئات ومؤسسات إسرائيلية حكومية وخاصة، بما في ذلك مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "بلاك شادو"، والتي سربت العديد من الملفات والتفاصيل الشخصية للإسرائيليين".



وخلال السنوات الأخيرة الماضية، كثّف قراصنة، تقول تل أبيب إنهم محسوبون على إيران، من هجماتهم على أهداف إسرائيلية شملت وزارات ومؤسسات حكومية وشركات تأمين.



وتعتبر إسرائيل وإيران كل من الدولة الأخرى عدوها الأول.