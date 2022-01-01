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غانتس: إذا امتلكت إيران السلاح النووي سيزداد الوضع سوءًا

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: إذا امتلكت إيران السلاح النووي سيزداد الوضع سوءًا



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء، إن أعداد أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي بحوزة إيران أكبر بكثير من المعلن عنها.
 
وأضاف غانتس وفق "يديعوت أحرونوت" في إيجاز لسفراء مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية "أبراهام" في الأمم المتحدة: "لقد ضاعفت إيران قدرتها على تخصيب اليورانيوم ثلاث مرات".
 
وزعم أن إيران هي أكبر عامل زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، ويمكن أن يؤدي إلى "الإرهاب وسباق التسلح".
 
وتابع غانتس: "اعتقد أنه يمكن منع هذا وأن وقت العمل قد حان الآن، وتهدد إيران الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة وتؤثر على أسعار الغذاء والتجارة وحرية الملاحة والاستقرار في الشرق الأوسط".
 
وادعى أنه إذا كان لدى إيران إذا كان لديها مظلة نووية، فإن الوضع سيزداد سوءًا.

#ايران #السلاح النووي

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