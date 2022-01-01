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رجل أفريقي متزوج من 15 امرأة ولديه 107 أطفال

الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل أفريقي متزوج من 15 امرأة ولديه 107 أطفال



وكالات / سما /

لفت مقطع فيديو مذهل لواحدة من أكبر العائلات في العالم، انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث ظهر رجل أفريقي برفقة زوجاته الـ15.

يمتلك رجل أفريقي يدعى "ديفيد ساكايو كالوهانا" 15 زوجة و107 أطفال، ويعيش الزوج البالغ من العمر 61 عامًا في قرية ريفية غرب كينيا مع جميع زوجاته جميعهن دون أي استياء منهن.

في فيلم وثائقي قصير لـ Afrimax English، يقول ديفيد كالوهانا إنه يمتلك معدل ذكاء عاليا لا يمكن أن تتعامل معه زوجة واحدة، وشبه نفسه بـ الملك سليمان.

الرجل مؤرخ أفريقي ويدعي أنه قرأ أكثر من 4000 كتاب، وأكد في الفيديو أن جميع زوجاته يتقاسمن الواجبات فيما بينهن ويعشن بسعادة مع بعضهن البعض.

كما كشف أن جميع نسائه يعاملنه كملك، وتقول زوجته الأولى، جيسيكا كالوهانا التي تزوجته عام 1933، إن لديهما 13 طفلاً معًا: "لم أشعر أبدًا بالغيرة من زواجه من نساء جدد".

سعادة الزوجات

حتى زوجته السابعة روز كالوهانا تقول: "إنه رجل مسئول، وكل ما يفعله يكون دائمًا على حق فيه لأنه يستغرق وقتًا كافيًا في التفكير قبل أن يتصرف".

وأكدت أنهم جميعًا يعيشون معًا في سلام.

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